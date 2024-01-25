Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил студентов с Татьяниным днем.
«Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь. А если не успеваешь, то не беда, потому что впереди — целая жизнь», — написал Мэр Москвы.
Москва — столица российского студенчества. В городских вузах и колледжах обучаются более 900 тысяч человек. У них есть все возможности реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города.
Для горожан подготовили множество мероприятий в честь праздника — от традиционного катания на коньках до фестивалей. Студенты могут поучаствовать в мастер-классах и квестах, побороться за победу в конкурсах и соревнованиях, расширить круг общения и открыть для себя новые возможности.
«Желаю вам отличного настроения! А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас все получится», — заключил Сергей Собянин.