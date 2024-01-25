Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

«Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь. А если не успеваешь, то не беда, потому что впереди — целая жизнь», — написал Мэр Москвы.