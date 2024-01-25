Филиал одного из вузов Башкирии откроют в Казахстане

«Мы сказали казахстанской стороне, что вам больше интересно УГНТУ, потому что здесь, понятное дело, нефтедобыча, нефтепереработка, либо УУНиТ — это промышленное производство, промобработка. Поэтому мы ждём решения от казахстанской стороны и будем принимать решение. Несколько сотен учащихся из Казахстана обучается в наших университетах. Дуальное образование позволяет и там и тут отучиться, поэтому эти вопросы мы сейчас должны урегулировать», — сказал Радий Хабиров.