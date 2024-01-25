Филиал одного из вузов Башкирии откроют в Казахстане

Руководитель республики отметил, что этот вопрос был новым в контексте двусторонних отношений.
«Мы сказали казахстанской стороне, что вам больше интересно УГНТУ, потому что здесь, понятное дело, нефтедобыча, нефтепереработка, либо УУНиТ — это промышленное производство, промобработка. Поэтому мы ждём решения от казахстанской стороны и будем принимать решение. Несколько сотен учащихся из Казахстана обучается в наших университетах. Дуальное образование позволяет и там и тут отучиться, поэтому эти вопросы мы сейчас должны урегулировать», — сказал Радий Хабиров.
Отметим, что в рамках культурного сотрудничества также рассматривался вопрос о гастролях Башкирского государственного академического театра оперы и балета в Казахстане и участие спортсменов из РБ во Всемирных играх кочевников, которые состоятся в Казахстане.
Напомним, глава РБ Радий Хабиров направился в Казахстан для участия в бизнес-форуме «Казахстан — Башкортостан» во главе делегации из 70 различных компаний.