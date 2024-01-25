Таня из Ленинграда. Почему могилу Савичевой нашли лишь спустя 27 лет?

Родные искали Таню. Они получили документальное подтверждение, что Таня находилась в Красноборском детдоме, а потом была переведена в Понетаевский дом инвалидов. Однако в личном деле девочки была ошибка. Там значилось, что она прибыла в Шатки в 1944 году, а убыла — в 1945-м. В реальности Тани на тот момент уже не было в живых.