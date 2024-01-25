Таня из Ленинграда. Почему могилу Савичевой нашли лишь спустя 27 лет?

19 июля 1942 года на станцию Шатки Горьковской железной дороги прибыл поезд. Из его вагонов на руках выносили измождённых детей — воспитанников детского дома № 48 Смольнинского района Ленинграда.
В числе этих 125 детей была 12-летняя Таня Савичева. Ей единственной из них не удалось вернуться в родной город на Неве — блокада отняла у неё жизнь уже на мирной горьковской земле. C подробностями — nn.aif.ru.
Детей не кормить!
В войну в Шатки привозили много раненых. Здесь была крупная железнодорожная станция, в здании школы работал эвакуационный госпиталь. А вот состав с воспитанниками ленинградского детдома в Шатках ждали особенно. Местных жителей строго настрого предупредили: прибывших детей не кормить! Лишний съеденный кусок мог стоить жизни измученным голодом ленинградцам. Истощённые организмы с трудом принимали еду в нормальных количествах. У всех детдомовцев была крайняя степень дистрофии.
Детям пришлось много пережить не только в блокадном городе, но и в пути. Их вывезли из Ленинграда по Дороге жизни через Ладожское озеро, а потом поезд двигался по прифронтовой территории. Ребята пережили бомбёжки, некоторые были ранены и абсолютно все — ужасно напуганы.
За плечами у Тани Савичевой были страшные дни блокады, смерть матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Эти события она лаконично, насколько хватило сил, описала на девяти страницах дневника, теперь известного на весь мир.
«Ленинградский детский дом разместили в здании школы в селе Красный Бор в 15 км от Шатков, — рассказывает директор Шатковского районного историко-краеведческого музея Александр Инжутов. — Сохранился акт обследования воспитанников, датированный летом 1943 года, — прошёл почти год с их эвакуации. В документе говорилось: большинство детей выздоровели, окрепли, загорели. Болело на тот момент пять воспитанников из 125: один — стоматитом, трое — чесоткой, один — туберкулёзом. Последним ребёнком как раз и была Таня Савичева».
Несмотря на болезнь, девочка на какое-то время могла подняться с кровати и ходила, но туберкулёз прогрессировал, говорится в воспоминаниях сотрудников Красноборского детдома. Таню возили в соседний город Арзамас, показывали врачам, но и те помочь ребёнку уже не могли.
И всё равно мужественная девочка до последнего верила, что победит недуг. Её вспоминают как доброжелательного и образованного человека. Таня рассказывала фельдшеру Красноборского детского дома Нине Серёдкиной о Ленинграде, обещала пригласить её в гости и показать достопримечательности Северной столицы…
Но чуда не случилось. 7 марта 1944 года девочку перевели в Понетаевский дом инвалидов, а чуть позже из-за обострения туберкулёза — в инфекционное отделение Шатковской больницы. Там Таня пролежала 40 дней и 1 июля 1944 года скончалась.
«Осталась одна Таня», — завершала девочка свой блокадный дневник.
Таня оказалась единственным ленинградским ребёнком, которого в Шатках тогда не смогли выходить.
Путаница после смерти.
Таня скончалась, так и не узнав, что не все Савичевы погибли в блокаду. Старший брат девочки Михаил вернулся в Ленинград с фронта, а сестра Нина — из эвакуации, куда её спешно, не сообщив семье, отправили в феврале 1942 года.
Родные искали Таню. Они получили документальное подтверждение, что Таня находилась в Красноборском детдоме, а потом была переведена в Понетаевский дом инвалидов. Однако в личном деле девочки была ошибка. Там значилось, что она прибыла в Шатки в 1944 году, а убыла — в 1945-м. В реальности Тани на тот момент уже не было в живых.
Долгое время после обнародования легендарного дневника умалчивалось, что у Тани Савичевой остались в живых брат и сестра, к тому же считалось, что похоронена девочка в Ленинграде. «Сложная история… Наверное, так было идеологически верно, — предполагает Александр Инжутов. — Однако в 1971 году шатковские поисковики-комсомольцы установили точные обстоятельства смерти Тани Савичевой и нашли её настоящую могилу».
Выяснилось: свой последний приют девочка обрела на окраине шатковского кладбища. Место её захоронения указала бывшая санитарка инфекционного отделения Шатковской больницы Анна Журкина, которая ухаживала за Таней в её последние дни.
На могиле установили памятную плиту, а рядом появился железный обелиск. На его открытие в Шатки приезжали брат Тани Савичевой Михаил и сестра Нина.
Мемориал от Пьехи.
В 1981 году на могиле Тани Савичевой установили новый памятник, поспособствовала этому певица и ленинградка Эдита Пьеха. Эдита Станиславовна была проездом в Шатках. Ей рассказали: здесь находится могила Тани Савичевой. Певица очень удивилась. Она, как и многие советские люди, считала: девочку похоронили в Ленинграде.
Эдита Пьеха побывала на могиле девочки и пообещала, что в её репертуаре появится песня, посвящённая Тане. Так и было: композитор Евгений Дога и поэт Виктор Гин написали трогательную «Балладу о Тане Савичевой». Позже певица дала в Шатках концерт и со сцены обратилась к собравшимся — предложила начать сбор средств на памятник Тане Савичевой. Первым взносом были средства от концерта.
Авторами нового памятника стали знаменитый горьковский скульптор Татьяна Холуёва и её супруг — архитектор Борис Холуёв. По словам Александра Инжутова, уже тогда Татьяна Холуёва высказала мысль: Таня Савичева — это собирательный образ всех детей войны, символ их страданий и героизма.
7 мая 2010 года на шатковской земле открыли мемориал «Тане Савичевой и детям войны посвящается» авторства Татьяны Холуёвой.
Открыт в Шатках и Детский музей им. Тани Савичевой. Здесь всегда есть посетители, особенно много школьников.
«Дети наши, они всё понимают, просто надо им рассказывать о тех далёких героических событиях на примере трагической судьбы Тани Савичевой, — уверен Александр Инжутов. — Только так мы воспитаем патриотов!».
Справка.
Дневник Тани Савичевой, маленькую книжку с девятью карандашными записями, нашла у родственницы сестра Тани Нина, вернувшись в Ленинград после снятия блокады. Потом дневник увидел знакомый Нины, работавший учёным секретарём Эрмитажа.
В 1944 году дневник попал на выставку «Героическая оборона Ленинграда» и стал известен на весь мир как одно из неоспоримых свидетельств зверств фашистов.
Сегодня документ хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, а копии его страниц разошлись по всему свету. Есть копия дневника Тани Савичевой и в шатковском музее.
Кстати.
В 1942 году постановление Горьковского обкома ВКП (б) обязывало исполнительные комитеты райсоветов по всей области выделять на каждые 100 воспитанников детдомов, эвакуированных в Горьковскую область, не менее 10 га земли. Это было необходимо, чтобы разбить при детдомах подсобные хозяйства, где дети сами выращивали овощи, ухаживали за живностью, иначе было не прокормиться. Колхозы делились с детдомовцами урожаем с полей, тягловой силой и дровами.