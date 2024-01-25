Осинники могут стать столицей Дня шахтёра в 2026 году

Сергей Цивилев поддержал предложение жителей Осинников сделать этот город столицей Дня шахтёра в 2026 году — именно тогда Осинниковскому угольному руднику исполняется 100 лет. Последний раз Осинники были шахтёрской столицей 20 лет назад.
«Решение о месте проведения принимает комиссия, и я обещаю вам, что свой голос отдам за Осинники. 100 лет руднику — славная дата, которую нужно достойно отметить, рассказать молодёжи о подвигах многих поколений городских угольщиков», — сказал Сергей Цивилев.
На встрече губернатора с главой и жителями также обсуждали сделанное в прошлом и запланированное в грядущем году. Так, в 2024 власти должны открыть современную амбулаторию, а в новом 81-квартирном доме строители уже возводят девятый этаж. Жильё специально строят для детей-сирот, которое расположится рядом с детский садом, школой, Домом культуры и парком «Мир».
Также в Осинниках планируется расширить «Парк Чудес», благоустроить пять дворов и общественную территорию, обновить спортивную площадку в Тайжине и открыть детский сад на 190 мест. Сейчас специалисты проектируют капитальный ремонт детских садов № 34 и 35. Рассматривается и возможность построить новую школу на 1 100 мест с бассейном.