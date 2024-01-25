Осинники могут стать столицей Дня шахтёра в 2026 году

На встрече губернатора с главой и жителями также обсуждали сделанное в прошлом и запланированное в грядущем году. Так, в 2024 власти должны открыть современную амбулаторию, а в новом 81-квартирном доме строители уже возводят девятый этаж. Жильё специально строят для детей-сирот, которое расположится рядом с детский садом, школой, Домом культуры и парком «Мир».