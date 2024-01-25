Топ-5 главных новостей в Молдове 25 января

1. «У нас же не голодомор сегодня в стране»: Как выживают без зарплат простые работяги Железной дороги Молдовы — берут кредиты на еду и ждут подачек от детей из-за границы.
2. В Молдове опять будет мокро, снег продолжает таять: Пора доставать резиновые сапоги, а заодно и зонтик.
3. А времена у них не такие уж и хорошие, раз так озлоблены: Почему в Молдове журналисты из провластных СМИ стараются укусить коллег-конкурентов, как тот Кодруц лидера Австрии.
4. Учащихся, которые издеваются над учителями, будут выгонять из школ: Карательные меры вводит Министерство образования Молдовы.
5. «Я не знаю русский язык»: Главная по борьбе с коррупцией в Молдове по-хамски отказалась ответить, сколько денег вернулось в казну из украденного миллиарда.