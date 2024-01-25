В Кемерове продлили арест таксиста, сбившего насмерть первоклассника

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, ещё на месяц продлили арест таксисту, осенью сбившему насмерть первоклассника в Кемерове. Выяснилось, что 40-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Изначально его арестовали до 29 января 2024 года (на два месяца), однако потерпевшая настаивала на дальнейшем содержании обвиняемого под стражей. Сам он возражал против продления ему срока и просил изменить меру пресечения на более мягкую.
Судьи решили, что характер и обстоятельства преступления не позволяют смягчить меру пресечения, к тому же обвиняемый вполне мог попытаться сбежать. Также суд учёл, что к концу срока содержания следователи не успели окончить предварительное следствие.
В итоге Рудничным районным судом г. Кемерово фигуранту продлили срок содержания под стражей на 1 месяц, то есть до 29 февраля 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу.