В Омской области закон «о тишине» распространяют на СНТ

Отмечается, что он подготовлен на основании обращении УМВД по Омской области.
В соответствии с принятыми изменениями в Омской области предусмотрено расширение перечня объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан. К таким объектам предлагается отнести территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Напомним, что ранее к объектам, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан, в Омской области относились: многоквартирные дома и придомовые территории; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; помещения и территории образовательных, медицинских организаций; организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.
В соответствии с законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22:00 до 8:00, с 13:00 до 14:00 в многоквартирных домах.