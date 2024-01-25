Жители Самары смогут увидеть сразу несколько планет на ночном небе

В Самаре местным жителям рассказали, какие планеты можно увидеть на ночном небе в феврале 2024 года. Специалисты раскрыли астрономические события.
По информации планетария Самарской университета, февраль станет увлекательным месяцем для наблюдения. Горожане смогут увидеть сразу несколько планет. Так, на ночном небе покажется Меркурий, планету можно будет наблюдать на заре 8 февраля, а 28 февраля небесное тело пройдет верхнее соединение с Солнцем. Венеру можно будет увидеть 7 февраля утром и днем, планета окажется рядом с Луной.
Марс покажется на ночном небе также 8 февраля, его можно будет увидеть на фоне утренней зари. А вот Юпитер покажется рядом с Луной вечером и ночью 15 февраля.