Жители Самары смогут увидеть сразу несколько планет на ночном небе

По информации планетария Самарской университета, февраль станет увлекательным месяцем для наблюдения. Горожане смогут увидеть сразу несколько планет. Так, на ночном небе покажется Меркурий, планету можно будет наблюдать на заре 8 февраля, а 28 февраля небесное тело пройдет верхнее соединение с Солнцем. Венеру можно будет увидеть 7 февраля утром и днем, планета окажется рядом с Луной.