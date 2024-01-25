Певца Шуру похоронят в элитном гробу на центральной аллее Кузьминского кладбища

Идея о смерти пришла к певцу несколько лет назад, когда он сражался с раком. После успешной борьбы с болезнью Шура серьезно задумался о своем будущем и решил приобрести место на престижной центральной аллее Кузьминского кладбища, где покоятся многие известные деятели искусств.