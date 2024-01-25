Певца Шуру похоронят в элитном гробу на центральной аллее Кузьминского кладбища

Заслуженный артист России заранее приобрел участок на этом кладбище, чтобы обеспечить себе достойное место для последнего покоя.
Идея о смерти пришла к певцу несколько лет назад, когда он сражался с раком. После успешной борьбы с болезнью Шура серьезно задумался о своем будущем и решил приобрести место на престижной центральной аллее Кузьминского кладбища, где покоятся многие известные деятели искусств.
«Я хочу быть похоронен в Москве. Это мой родной город, и я не представляю себя где-то еще», — заявил Шура в одном из интервью.
Певец также рассказал, что уже имеет гроб — белый с золотыми элементами, подаренный одним из его поклонников.
«Это элитный двухдверный ящик. Я уже его примерил, он удобен», — поделился Шура.
Артист отметил, что не испытывает страха перед смертью и относится к ней с иронией. Он также подчеркнул, что не планирует скоро умирать.
«У меня еще много дел. У меня много творческих планов. Но когда придет время, я буду готов», — сказал Шура.
Необычный подход певца к смерти вызвал разные реакции у его поклонников. Некоторые осудили его за цинизм и неуважение к святым вещам. Другие же поддержали артиста, заявив, что каждый имеет право сам распоряжаться своей жизнью и смертью.
Сам Шура заявил, что ему не интересно мнение окружающих. Он живет так, как хочет, и не намерен никому ничего доказывать.