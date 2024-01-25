Ветеринары в Москве спасли жизнь наевшемуся мусора коту Котлете

«Владельцы заметили у трехлетнего кота по кличке Котлета вялость и отказ от еды, на приеме в ветклинике был сделан рентген, и в желудочно-кишечном тракте пациента обнаружились инородные предметы. Экстренную операцию провели специалисты ветклиники: хирург Алена Борисова и ассистент Антонина Крупченкова. В результате успешного хирургического вмешательства специалисты извлекли сразу два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота. Врачи и владельцы не смогли точно определить, что же за предметы проглотил питомец и где он мог их раздобыть. Предположительно, Котлета полакомился содержимым мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после операции коту потребовался курс капельниц и послеоперационное восстановление в круглосуточном стационаре ветклиники «Вешняки».
«Когда все угрозы здоровью миновали, Котлета снова стал бодрым и смог нормально питаться, счастливые владельцы смогли забрать его домой. Встречать любимца после выписки пришла вся семья, в которой трое детей», — добавили ветспециалисты.
В комитета ветеринарии уточнили, что ветврачи довольно часто сталкиваются с проблемой проглатывания животными инородных предметов.
«Здесь очень важна своевременная реакция владельцев: признаками постороннего тела в ЖКТ может быть вялость, отказ от еды, прекращение дефекации, рвота, кашель, слюнотечение. Заметив эти симптомы, следует немедленно обратиться в ветклинику», — подчеркнули эксперты.