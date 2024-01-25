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В Ростовской области могут вернуть конную полицию

В Ростовской области обсудили вопрос возрождения конной полиции.
Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 24 января.

Согласно опубликованной информации, в регион с рабочим визитом прибыл Замминистра внутренних дел РФ Александр Кравченко. В ходе совещания с участием регионального руководства ГУ МВД и сотрудниками местной администрации обсудили вопрос развития конной полиции в области. Сроки возвращения кавалерийских правоохранителей пока не устанавливаются.

— Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия органов внутренних дел с областной администрацией, — говорится в сообщении.