В Ростовской области могут вернуть конную полицию

Согласно опубликованной информации, в регион с рабочим визитом прибыл Замминистра внутренних дел РФ Александр Кравченко. В ходе совещания с участием регионального руководства ГУ МВД и сотрудниками местной администрации обсудили вопрос развития конной полиции в области. Сроки возвращения кавалерийских правоохранителей пока не устанавливаются.