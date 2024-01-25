Дождь, переходящий в снег. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

По данным синоптиков, 25 января по Узбекистану ожидается переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах к вечеру возможен переход в снег. По Бухарской, Навоийской областям осадки (дождь, снег), по областям Ферганской долины к вечеру местами возможен дождь. В Каракалпакстане и Хорезмской области без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура 5−10 градусов тепла, по северу 2−7 градусов мороза.