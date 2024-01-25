Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Некоторые локации в столице сегодня оставят без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 25 января, в некоторых точках Алмазарского района временно не будет газа. Ремонтные работы продлятся шесть с половиной часов, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным «Худудгаз пойтахт», в 11:00 от газоснабжения будут отключены некоторые локации в махалле «Тараккиёт» Алмазарского района. Отключение затронет жителей двух жилых домов и трех оптовых потребителей.

Ремонтные работы продлятся до 17:30.

ЖКХ