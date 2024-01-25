Некоторые локации в столице сегодня оставят без газа

По данным «Худудгаз пойтахт», в 11:00 от газоснабжения будут отключены некоторые локации в махалле «Тараккиёт» Алмазарского района. Отключение затронет жителей двух жилых домов и трех оптовых потребителей.
Ремонтные работы продлятся до 17:30.
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По данным «Худудгаз пойтахт», в 11:00 от газоснабжения будут отключены некоторые локации в махалле «Тараккиёт» Алмазарского района. Отключение затронет жителей двух жилых домов и трех оптовых потребителей.
Ремонтные работы продлятся до 17:30.