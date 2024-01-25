Жена командарма Колотовкина рассказала о черном подарке с СВО

Она рассказала историю черного кота Дмитрия, живущего в семье с недавних пор. Маленький пушистый комочек был вручен жене командарма в одну из её командировок в зону СВО депутатом Дмитрием Холиным. Холин был мобилизован и вместе со всеми ушел служить в сентябре 2022 года. На своей странице в ВК он часто выкладывает фотографии хвостатых бойцов. А одного подарил Екатерине.