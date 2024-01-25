Жена командарма Колотовкина рассказала о черном подарке с СВО

История, произошедшая с котом Твиксом, заставила многих людей по другому взглянуть на своих питомцев, пересмотреть отношение к животным, стать более ответственными.
Наши военные любят котиков, точнее — укрывают их от холода и голода «за ленточкой», иногда вытаскивают с линии огня. Коты и кошки живут в блиндажах, спасая, в свою очередь, солдат и офицеров от «бича передовой» — мышей. А ещё хвостатые мурлыки — напоминание о доме.
После ужасной ситуации с котом Твиксом, выброшенным из поезда проводницей, многие встали на его защиту, высказали свое мнение.
«История с Твиксом, не оставила меня равнодушной. Каждый день работая с человеческим горем мы не очерствели душой. Сегодня выкинули кота на мороз, завтра человека. Это недопустимо. Думаю женщина не понесет серьезного наказания, но возможно эта история чему-то научит других», — заявила Екатерина Колотовкина в видеообращении к подписчикам своего Telegram-канала.
Она рассказала историю черного кота Дмитрия, живущего в семье с недавних пор. Маленький пушистый комочек был вручен жене командарма в одну из её командировок в зону СВО депутатом Дмитрием Холиным. Холин был мобилизован и вместе со всеми ушел служить в сентябре 2022 года. На своей странице в ВК он часто выкладывает фотографии хвостатых бойцов. А одного подарил Екатерине.
Боевной позывной — Гав, черный красавиц поменял на Дмитрия, в честь спасителя.