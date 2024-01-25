Беларусь заявила ВОЗ о проблемах с поставкой лекарств из-за санкций

Белорусская делегация заявила во время сессии исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что по причине санкций со стороны Запада возникают проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования в страну. Информация опубликована в официальном телеграм-канале постпредставительства Беларуси при международных организациях в Женеве.
На заседании представители Министерства здравоохранения и постпредставительства выступили с докладом, сказав про достижения Беларуси по обеспечению здорового образа жизни, а также доступности медицинской помощи населению вне зависимости от места проживания граждан. Кроме того, белорусская делегация сказала ВОЗ, что незаконные санкции со стороны западных стран вызывают проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования в страну.
«Этим наносится ущерб наиболее уязвимым группам населения, зависящим от поддержки государства», — подчеркивается в сообщении.
Во время доклада были приведены конкретные примеры отказа от поставок в Беларусь лекарств и медицинских изделий компаниями из Финляндии, Великобритании, Польши и Швеции. Уточняется, что лекарства и медизделия необходимы для лечения детей и взрослых, которые страдают от различных форм рака, тяжелых генетических заболеваний, эпилепсии.
Члены белорусской делегации обратили внимание на то, что все это говорит о том, что политически мотивированные односторонние принудительные меры со стороны стран Запада на практике нарушают права людей на здоровье. Они подчеркнули, что санкции бью по людям, причем по наиболее уязвимым. Белорусская сторона попросила ВОЗ надлежащим образом отреагировать на проблему влияния санкций на доступ нуждающихся к критически важным лекарствам.