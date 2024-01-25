Беларусь заявила ВОЗ о проблемах с поставкой лекарств из-за санкций

Члены белорусской делегации обратили внимание на то, что все это говорит о том, что политически мотивированные односторонние принудительные меры со стороны стран Запада на практике нарушают права людей на здоровье. Они подчеркнули, что санкции бью по людям, причем по наиболее уязвимым. Белорусская сторона попросила ВОЗ надлежащим образом отреагировать на проблему влияния санкций на доступ нуждающихся к критически важным лекарствам.