Премьера «Евгения Онегина» и Седьмая симфония: куда сходить в выходные 27−28 января в Самаре

Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Конечно же, Карлсон — забавный человечек с моторчиком на спине! Его знают и любят дети всего мира. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит Малыш, ведь вместе им никогда не бывает скучно. Спектакль для детей и их родителей. 6+