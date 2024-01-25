Премьера «Евгения Онегина» и Седьмая симфония: куда сходить в выходные 27−28 января в Самаре

В Самаре в ближайшие выходные мороз даст нам передышку. Можно будет и погулять, и на культурные мероприятия отправиться. Рассказываем, куда сходить в выходные 27 и 28 января 2024 года в Самаре.
КОНЦЕРТЫ
«Симфония блокады».
Когда: 27 января, 15.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−500 ₽
В день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда в Самаре в исполнении симфонического оркестра академического театра оперы и балета прозвучат фрагменты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет. 12+
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Муха-Цокотуха».
Когда: 27 января, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: 300−500 ₽
Зрители «Мухи-Цокотухи» (3+) вместе с артистами попадают в яркий и волшебный мир фантазии Корнея Чуковского. И знаменитая сказка появляется прямо на наших глазах. А милые обитатели летней поляны — жучки и букашки — поют и танцуют, рассказывая занимательную историю.
«Малыш и Карлсон».
Когда: 28 января, 10.30, 13.00.
Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).
Билеты: 450 ₽
Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Конечно же, Карлсон — забавный человечек с моторчиком на спине! Его знают и любят дети всего мира. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит Малыш, ведь вместе им никогда не бывает скучно. Спектакль для детей и их родителей. 6+
СПЕКТАКЛИ
«Прошлым летом в Чулимске».
Когда: 27 января, 18.00.
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: 450−900 ₽
«Прошлым летом в Чулимске» (16+) — летнее наваждение в двух действиях по пьесе талантливого Александра Вампилова. В маленьком таежном городке живут такие узнаваемые, близкие и понятные нам персонажи. Они совсем не безупречного поведения, могут и лишнюю рюмку опрокинуть, и в драку полезть, и совершать дурацкие поступки…
«Подвальные ленты».
Когда: 27 января, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500−600 ₽
Спектакль (18+) о событиях, произошедших после теракта в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. «Подвальные ленты» — название видео, которое выложили в интернет подростки. Действующие лица — родители подростков, устроивших расстрел.
«Евгений Онегин».
Когда: 28 января, 15.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−2500 ₽
Первая премьера года. Опера «Евгений Онегин» (12+) — это одно из самых известных и любимых произведений русской оперной классики. Эта опера на музыку Петра Чайковского оставляет глубокий след в душе тех, кто ее слышит и видит. Она напоминает нам о важности принятия решений, о том, что любовь и судьба — непредсказуемые и могут привести к самым неожиданным поворотам.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Экскурсия со свечами-2.
Когда: 20 января, 16.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Билеты: 250 ₽
Музей-галерея «Заварка» снова приглашает на атмосферную экскурсию со свечами по дому Михаила Маштакова (12+). На этот раз — детскую. Детям старше семи лет расскажут об истории особняка и напоят вкусным чаем.
Выставка абстрактного искусства.
Когда:
Где: галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: бесплатно.
Галерея «Новое пространство» приглашает на выставку абстрактного искусства «Aspectus imaginis» (12+) художников Андрея ЧЖНС и Дениса Вертиго. Загадочное название экспозиции представляет собой латинскую фразу, которая переводится как «вид изображения» или «взгляд на образ».
Семейная экскурсия по выставке «Человек и дерево».
Когда: 27 января, 11.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 15).
Билеты: детский — 250 ₽ (сопровождающий взрослый проходит бесплатно).
Дерево как основной материал для творчества привлекает многих художников. Сергей Ключников в своих работах часто опирается на природные формы материала, стараясь разглядеть то, что спрятано в каждом «куске» дерева.
Как человек становится художником? Какие инструменты он использует для работы? В чем особенность каждой породы дерева? На эти и другие вопросы ответит музейный педагог Арина Гусарова на семейной экскурсии по выставке «Человек и дерево» (6+).
Медиация по выставке «Голубая роза».
Когда: 28 января, 16.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 150−300 ₽
Выставка «Голубая роза» располагает к вдумчивому рассматриванию, каждый может составить свои личные впечатления и оценить переживания шедевров. Формат медиации предполагает свободную дискуссию и концентрацию на нескольких работах. Ведущая — архитектор-реставратор Любовь Ионова.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция о мистике в немецком кино.
Когда: 27 января, 18.00.
Где: музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 200 рублей.
Классическое немецкое кино стоит у истоков жанра ужасов. На лекции (16+) Виктор Зацепин расскажет, почему мистика, магия, абсурдное отображение мира и искаженная реальность вызывали сильные эмоции у зрителей, а также какими средствами и способами немецкие режиссеры 1920-х годов добивались нужного эффекта.