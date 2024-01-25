Первые с начала года тройняшки родились в Нижегородской области

Казаковы приняли участие в мероприятии, посвященном Году семьи, в Нижегородском доме бракосочетания 24 января. Среди других гостей — семья Александра и Нины Евсеевых с 55-летним стажем и 11 пар молодоженов, сыгравших свадьбы в тот день.