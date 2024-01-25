Первые с начала года тройняшки родились в Нижегородской области

Первые тройняшки родились в Нижегородской области, сообщила руководитель ГУ ЗАГС региона Ольга Краснова ВКонтакте.
Сразу трое мальчиков появились на свет в семье Екатерины и Николая Казаковых. Братьев назвали Степан, Семен и Арсений.
Казаковы приняли участие в мероприятии, посвященном Году семьи, в Нижегородском доме бракосочетания 24 января. Среди других гостей — семья Александра и Нины Евсеевых с 55-летним стажем и 11 пар молодоженов, сыгравших свадьбы в тот день.
Всего в первую красивую дату свадебного сезона 24.01.2024 официально семьями стали 113 пар.
«Поздравляю все семьи и желаю мира, счастья и любви».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 269 двоен и две тройни родились в Нижегородской области за 2023 год.