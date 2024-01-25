Крупная стая волков в Ленинградской области попала на видео

МЧС отмечает, что волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства (хотя такое случается). При встрече с волком в лесу отступайте назад лицом к нему, чтобы не спровоцировать нападение, говорите с ним спокойным голосом и ни в коем случае не кричите.