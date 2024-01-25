Крупная стая волков в Ленинградской области попала на видео

Видеоловушка в Кингисеппском районе Ленинградской области зафиксировала крупную стаю волков — 14 хищников. «Для нашего региона это очень большое количество», — рассказывает 25 января биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».
Всего в Ленинградской области обитают около 500 волков. Стаи состоят в основном из родственников, но в суровые снежные зимы, как в этом году, к ним могут присоединяться одиночки, иначе им не выжить. Сейчас у волков период гона, он продлится до начала весны.
МЧС отмечает, что волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства (хотя такое случается). При встрече с волком в лесу отступайте назад лицом к нему, чтобы не спровоцировать нападение, говорите с ним спокойным голосом и ни в коем случае не кричите.