То, что такая проблема имеется, подтвердили и некоторые депутаты, хорошо знакомые со спецификой функционирования крупногабаритного и специализированного транспорта. Отмечалось, что заработная плата в размере 100 тыс. рублей сегодня не устроит водителя спецтехники. Даже втрое большая сумма не гарантирует, что добросовестный специалист найдётся.