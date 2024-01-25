Вопрос содержания улично-дорожной сети и территорий жилых кварталов обсуждался на заседании городского парламента в среду, 24 января.
Без внимания парламентариев не осталась некачественная уборка снега после январских снегопадов. Разъяснения по этому поводу дал подрядчик, ответственный за расчистку дорог. И.о. директора «Автодоринжиниринг» Дмитрий Титов рассказал, что главная проблема по уборке снега — дефицит людей.
Депутаты напомнили, что для обслуживания дорог в зимний период подрядчик заявил 130 единиц специализированной снегоуборочной техники, но фактически на дороги выходит около 90 машин. Представители профильного подразделения администрации города заявили, что на весь имеющийся парк тракторов и снегоуборщиков просто не могут набрать водителей, сообщает пресс-служба городского парламента.
То, что такая проблема имеется, подтвердили и некоторые депутаты, хорошо знакомые со спецификой функционирования крупногабаритного и специализированного транспорта. Отмечалось, что заработная плата в размере 100 тыс. рублей сегодня не устроит водителя спецтехники. Даже втрое большая сумма не гарантирует, что добросовестный специалист найдётся.