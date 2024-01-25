День рождения первого президента России отметят в Екатеринбурге. ПРОГРАММА

1 февраля горожан приглашают посетить открытие выставки «Свердловские адреса Бориса Ельцина». В этот же вечер в атриуме Ельцин Центра состоится джазовый концерт «Вечера свободной музыки. Битовый джем». И 1 февраля уже в четвертый раз открывается прием пьес о 90-х на конкурс «Зачем я это помню». В этом году в программе конкурса появилась и новая номинация — заявка на создание пьесы-байопика.