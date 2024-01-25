Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

На линии будет несколько пересадок. В частности, можно будет пересесть на станцию «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию МЦК, на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии, «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и на железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.