Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

По его словам, новая радиальная линия улучшит транспортную доступность семи районов Москвы. Ветка пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Рядом с новыми станциями живут 505 тысяч москвичей. Власти создали там 210 тысяч мест приложения труда.
На линии будет несколько пересадок. В частности, можно будет пересесть на станцию «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию МЦК, на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии, «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и на железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев утвердил проекты строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. Согласно ним, строящуюся ветку продлят в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
На Бирюлевской линии протяженностью 21 километр появится 10 станций, рядом с которыми обустроят парковки и остановки общественного транспорта. Ветка четыре раза пересечет Москву-реку, а общая длина перегонов под водными объектами составит около одного километра.