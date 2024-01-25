Теперь ваша очередь сидеть без света: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 25 января 2024.
Ботаника.
ул. Буребиста, 3, 3/1, 7, 7/1, 22, 24, 36, 36/1, 36/2, 38, 40, 40/2, 42, Четатя Албэ, 141, 143, 143/1, 143/2, 143/3, 170/2 — с 09:00 до 13:00.
ул. Буребиста, 2−22, 36, 36/2, 9999, Четатя Албэ, 143, 168, 170, Данте, 6−36, 11−27, Данубиус, 37, Мунчешть, 336/1, 350, 356−358, Мунчешть 2 пер. 4−12, Сармизеджетуса, 72−82, 82/1, 109, пер. Стежэрень, 1, 4 — с 13:00 до 17:00.
ул. Индепенденцей, 4/1, 4/3, 4/4 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка.
ул. Студенческая, 12/3 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.