В омском Роспотребнадзоре прокомментировали случай педикулеза в школе

Как утверждают родители, в одном из кабинетов учитель устроил настоящую свалку. В омском управлении Роспотребнадзора опровергли эту связь. По словам санврачей, заразиться педикулезом можно лишь при непосредственном контакте с носителем. В массовых местах это легко — можно не только физически соприкоснуться с зараженным, но и брать в руки его личные вещи — расческу, головной убор, наушники.