В омском Роспотребнадзоре прокомментировали случай педикулеза в школе

По мнению родителей учеников, вши у одного из школьников появились из-за антисанитарии.
Как утверждают родители, в одном из кабинетов учитель устроил настоящую свалку. В омском управлении Роспотребнадзора опровергли эту связь. По словам санврачей, заразиться педикулезом можно лишь при непосредственном контакте с носителем. В массовых местах это легко — можно не только физически соприкоснуться с зараженным, но и брать в руки его личные вещи — расческу, головной убор, наушники.
«На текущий момент, информация передана специалистам, в течение 7 рабочих будет решен вопрос о выдаче руководству школы Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — указали в пресс-службе управления.
Чаще всего вшей замечают у детей в возрасте с 7 до 14 лет. Как подчеркнули в управлении, больного педикулезом должен был вовремя заметить школьный врач.