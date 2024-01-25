В мэрии дали ответ по многострадальному рынку во Владивостоке

В администрации Владивостока дали ответ по многострадальному рынку в районе Второй Речки. Жители дома по ул. Русская, 66, поделились своими наблюдениями и беспокойством относительно недавно отремонтированной торговой территории. Работы по благоустройству завершаются, и уже начали работу некоторые магазины. Однако, недавно начались проблемы с громкой музыкой, доносящейся из колонок на рынке, и жители близлежащих домов беспокоятся и жалуются, сообщает ИА PrimaMedia.
Администрация ранее планировала сносить ларьки на рынке и провести его благоустройство. Новый вид рынка включает в себя магазинчики и клумбы, и внешне он выглядит более привлекательно. Однако, жители начали слышать громкую музыку с рынка с самого утра, и они задаются вопросом, были ли запланированы музыкальные мероприятия в рамках этого проекта и кто дал на это разрешение.
Один из жителей района, находящийся всего в 200 метрах от источника звука, опубликовал видео с музыкой, чтобы показать ситуацию. Громкость музыки меняется и может быть услышана даже при закрытых окнах, что вызывает особенно большие неудобства пенсионерам и детям.
Ответ мэрии на эту ситуацию заключается в том, что работы по благоустройству рынка выполняются предпринимателем, который уже завершил множество работ по обновлению рынка. По поводу громкой музыки, мэрия сообщает, что с предпринимателем была проведена беседа, и он согласился снизить уровень громкости музыки, что в настоящее время позволяет жителям района наслаждаться более тихой и спокойной атмосферой.