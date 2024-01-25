В мэрии дали ответ по многострадальному рынку во Владивостоке

Администрация ранее планировала сносить ларьки на рынке и провести его благоустройство. Новый вид рынка включает в себя магазинчики и клумбы, и внешне он выглядит более привлекательно. Однако, жители начали слышать громкую музыку с рынка с самого утра, и они задаются вопросом, были ли запланированы музыкальные мероприятия в рамках этого проекта и кто дал на это разрешение.