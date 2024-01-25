Евгений Наумов высказался по поводу возможности повторного землетрясения

Он отметил, что подобные явления и для нас, и для соседней Адыгеи — явление крайне редкое.
— К счастью, все обошлось без последствий, по словам специалистов сейсмостанции, повторов не ожидается. По поводу информационной гигиены — вы сами все знаете. Верить необходимо только официальным источникам, — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Напомним, что сегодня жители разных районов краевого центра почувствовали подземные толчки. В некоторых учреждения людей даже на время пришлось эвакуировать. Как сообщила Обнинская сейсмостанция, центр землетрясения находился в 28 км юго-западнее Краснодара. Магнитуда подземных колебаний составила около 4, 5 балов.