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В Иркутской области продлили время выдачи загранпаспортов по субботам

Это сделано для удобства получения документа.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области управление по вопросам миграции сообщило об изменении режима приема по вопросам выдачи загранпаспортов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Для удобства получения паспортов увеличено время их выдачи по субботам, — говорят в ведомстве.

Так, получить готовый паспорт можно будет по субботам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в отделении на улице Ширямова.

Ранее сообщалось, что выставка «Юрий Ножиков. Спрессованное время» откроется в Иркутске 25 января. Экспозицию посвятили 90-летию со дня рождения первого всенародно избранного губернатора Приангарья.