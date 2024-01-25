«Могли упасть на автобус»: красноярцам объяснили вырубку тополей на Киренского

«Снос — вынужденная мера для обеспечения безопасности людей. Данные деревья растут на остановке. На фото Вы можете увидеть, что у этих деревьев разрушения идут в средней и верхней части ствола, дупла и гнили. Учитывая неустойчивость к ветровалу и хрупкую структуру древесины тополя бальзамического, при ветре у них мог произойти не только обрыв веток, но и перелом самого ствола пополам. Предсказать, когда бы это могло произойти, к сожалению, невозможно. Дерево при ветре могло просто-напросто упасть на человека, мирно ожидающего автобус», — прокомментировали в УЗС.