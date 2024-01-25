Рассказываем, когда откроется ледовая переправа на Ольхон 2024

Зимой на Байкал традиционно приезжает большое число туристов. Озеро в это время года по-особенному прекрасно: кристально чистый лед, закованные в его толще метановые пузыри, зеркальная гладь, а еще — знаменитые сокуи — наплесковый лед, образующий причудливые фигуры, ледяные гроты. Сердце Байкала, как часто называют остров Ольхон, в зимнее время также прекрасен. Попасть на него после прекращения работы паромов, можно только самолетом, на хивусе или ждать открытия ледовой дороги. КП-Иркутск узнала в МЧС региона, сколько еще ждать, когда откроется переправа на Ольхон 2024.