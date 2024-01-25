Рассказываем, когда откроется ледовая переправа на Ольхон 2024

Зимой на Байкал традиционно приезжает большое число туристов. Озеро в это время года по-особенному прекрасно: кристально чистый лед, закованные в его толще метановые пузыри, зеркальная гладь, а еще — знаменитые сокуи — наплесковый лед, образующий причудливые фигуры, ледяные гроты. Сердце Байкала, как часто называют остров Ольхон, в зимнее время также прекрасен. Попасть на него после прекращения работы паромов, можно только самолетом, на хивусе или ждать открытия ледовой дороги. КП-Иркутск узнала в МЧС региона, сколько еще ждать, когда откроется переправа на Ольхон 2024.
Переправа на Ольхон-2024: когда откроется зимой
Переправа на Ольхон 2024 каждый год открывается примерно в одно и то же время — в первой декаде февраля. Но дата эта всегда «плавающая».
— На открытие ледовой переправы влияет множество факторов: толщина льда, его структура, наличие трещин, торосов, учитываются сейсмособытия, — рассказал подполковник внутренней службы, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов.
В общем, все зависит от природы. В прошлом 2023 году ледовую переправу «МРС-Ольхон» открыли 17 февраля. Открытие откладывали тогда из-за нестабильной погоды — в середине января приморозило до −50, а под конец потеплело до −5. Качество льда вызывало сомнения. И закрыли ее 29 марта. Лед начал быстро таять, появилось большое количество торосов и трещин. В 2022-м была аномально теплая погода и переправу запустили только 18 февраля.
— За последние годы самое раннее открытие переправы на Ольхон было в 2013 году, — поделился Андрей Шутов — Тогда дорога по льду связала остров и материк 4 февраля. И в тот же год ледовая трасса проработала дольше всего — до 12 апреля.
Повторит ли этот рекорд переправа на Ольхон? Покажет время.
Переправа на Ольхон-2024: правила проезда
В первую очередь, перед выездом на лед, рассмотрите все информационные знаки — разрешенный вес автомобиля, разрешенная скорость и неукоснительно выполняйте их требования. Перед выездом на лед, всем сидящим в транспорте необходимо отстегнуть ремни безопасности.
— Выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений, — говорят спасатели. — На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
Ни в коем случае нельзя выезжать за установленные вешки. Для безопасности людей, когда откроется переправа на Ольхон, специалисты ежедневно будут измерять толщину льда, отслеживать изменения в его структуре.