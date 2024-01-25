Под Волгоградом добрым словом вспомнили погибшего на СВО гранатометчика

«Память — самое дорогое, что есть в сердцах людей. И мы вместе с родными и близкими Сергея, его педагогами и учениками первой городищенской школы, где он учился, вспомнили его добрым словом, почтили память минутой молчания и приняли решение об установке памятной доски о нем в школе», — поделился Будников.