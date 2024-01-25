Под Волгоградом добрым словом вспомнили погибшего на СВО гранатометчика

В Городищенском историко-краеведческом музее прошла накануне встреча, посвященная памяти Сергея Рудомётова. Житель райцентра погиб, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации на Украине, сообщает глава района Сергей Будников.
«Память — самое дорогое, что есть в сердцах людей. И мы вместе с родными и близкими Сергея, его педагогами и учениками первой городищенской школы, где он учился, вспомнили его добрым словом, почтили память минутой молчания и приняли решение об установке памятной доски о нем в школе», — поделился Будников.
Молодой человек был мобилизован. Его зачислили в войсковую часть в качестве старшего разведчика-гранатометчика отделения управления гаубичного артиллерийского дивизиона. Его не стало год назад, 24 января 2023 года. Жизнь городищенца оборвалась в городе Марьинке. Посмертно его наградили орденом Мужества. Ранее сотрудники волгоградского главка МЧС поделились скорбью о погибшем коллеге в ДНР.