Mash: задержан авиарейс из Хабаровска в Москву, пассажиры эвакуированы

Авиарейс из Хабаровска в Москву задержали перед вылетом из аэропорта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Путешествия».
Согласно информации на сайте, рейс SU 1713 должен был отправиться в Шереметьево в 14:35 и прибыть в 15:55 по московскому времени. На данный момент время прибытия сдвинуто на три часа.
Из данных трекера FlightAware следует, что сейчас воздушное судно стоит посередине взлётно-посадочной полосы. До этого оно совершило разворот и замедлило скорость после разгона.
Как сообщает AmurMash, на месте дежурят автомобили пожарной и скорой помощи. Всех пассажиров рейса эвакуировали до выяснения обстоятельств. Отмечается, что самолёт уже собирался взлететь, но резко затормозил из-за появления в салоне запаха гари.