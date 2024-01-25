СтопХлам: теперь убрать брошенные авто с улиц Владивостока станет легче

Соответствующие поправки внесли депутаты в муниципальный правовой акт города Владивосток № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока». Согласно регламенту, уполномоченные органы смогут эвакуировать брошенные транспортные средства на спецстоянки, как «конструктивные элементы». Такое обозначение позволит вывозить в том числе и останки автомобилей. Набором «конструктивных элементов» станет определяться транспортное средство, у которого нет государственного регистрационного номера или его невозможно будет опознать.