СтопХлам: теперь убрать брошенные авто с улиц Владивостока станет легче

Во Владивостоке у уполномоченных органов появится возможность эвакуировать брошенные, старые авто без разрешения владельца, сообщает ИА PrimaMedia.
Соответствующие поправки внесли депутаты в муниципальный правовой акт города Владивосток № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока». Согласно регламенту, уполномоченные органы смогут эвакуировать брошенные транспортные средства на спецстоянки, как «конструктивные элементы». Такое обозначение позволит вывозить в том числе и останки автомобилей. Набором «конструктивных элементов» станет определяться транспортное средство, у которого нет государственного регистрационного номера или его невозможно будет опознать.
Депутаты единогласно поддержали принятие новвоведений. Теперь документ должен подписать мэр Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, брошенные автомобили вдоль обочин дорог во Владивостоке давно стали проклятием города. В прошлом году приморская столица заняла лидерскую строчку по ввозу б/у автомобилей из Японии.