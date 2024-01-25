В Татарстане возобновили поставки товаров после снегопадов

В Татарстане восстановлены поставки товаров в торговые сети, нарушенные из-за сильных снегопадов и закрытия федеральных трасс. Ожидается, что все полки магазинов будут полностью заполнены к
«В связи с метеорологическими условиями были закрыты федеральные трассы M12, M7. Фуры не могли проехать. На данный момент поставки полностью осуществляются во все торговые сети», — заявил замглавы Минпромторга республики Сергей Этус.
Сергей Этус также отметил, что ажиотаж среди жителей Татарстана, активно закупающихся впрок, способствовал быстрому исчезновению товаров с полок магазинов.
Ранее мы писали, что в Татарстане движение для всех видов транспорта по трассе М-12 полностью восстановлено. Однако на участке сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч.