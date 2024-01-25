Пришлось лечиться: хабаровчанин нажаловался на шумный цветочный магазин

В Управление Роспотребнадзора Хабаровска обратился местный житель. Под его окнами открылся цветочный магазин, но мужчина такому соседству не обрадовался. Казалось бы, это должен быть приятный аромат цветов и счастливые покупатели с шикарными букетами, но все стало настоящим кошмаром.
— Дело в том, что от системы кондиционеров цветочного магазина в жилом помещении стоял постоянный шум, оказывающий неблагоприятное воздействие на здоровье жильца, который вынужден был обращаться за медицинской помощью, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Специалисты провели проверку и замерили уровень шума. Оказалось, что он не соответствовал требованиям закона. В итоге против предпринимателя составили административный протокол. Предприниматель пообещал устранить нарушения.
Допустимым уровнем шума днем считается 40 децибелов, в ночное время этот показатель снижается на 10.