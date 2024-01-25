Пришлось лечиться: хабаровчанин нажаловался на шумный цветочный магазин

В Управление Роспотребнадзора Хабаровска обратился местный житель. Под его окнами открылся цветочный магазин, но мужчина такому соседству не обрадовался. Казалось бы, это должен быть приятный аромат цветов и счастливые покупатели с шикарными букетами, но все стало настоящим кошмаром.