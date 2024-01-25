В Роспотребнадзоре назвали продукты для укрепления иммунитета

Нужно больше пить. Лучше выбирать напитки комнатной температуры, но не горячие или холодные. Полезной будет вода без газа, некрепкий чай, травяные чаи, компоты, настой шиповника и свежие соки.
Включите в рацион белковую пищу. Например, курицу, индюшку, кролика, рыбу. Полезны будут и бульоны из нежирной курочки.
Не забывайте о фруктах и овощах. Все виды капусты богаты витаминами, а из фруктов больше ешьте киви, цитрусовые.
«Также позволяют быстрее справляться с вирусными и бактериальными инфекциями чеснок и мед», — добавили в Роспотребнадзоре.