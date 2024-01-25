Женатым студентам в России предлагают выдавать жилье

Это относится и к тем, кто в студенческие годы обзавелся не только женой/мужем, но и детьми.
Таким образом, депутаты предлагают давать совместные комнаты в общежитиях, а тем, у кого есть дети — социальную стипендию по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.
В настоящее время, по словам депутатов, в стране нет государственных мер поддержки студенческих семей, поэтому партийцы предлагают предоставлять молодоженам приоритетное право совместного проживания в общежитии.
Если законопроект примут, он вступит в силу уже с 1 июля текущего года, пишет ТАСС (18+).