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Женатым студентам в России предлагают выдавать жилье

Депутаты выступили с предложением насчет поддержки студентов.
Источник: Freepik

Тем студентам, которые вступили в брак во время учебы, предлагается выдавать жилье в общежитиях, а также социальные стипендии. С таким предложением выступили депутаты ЛДПР и вносят законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Это относится и к тем, кто в студенческие годы обзавелся не только женой/мужем, но и детьми.

Таким образом, депутаты предлагают давать совместные комнаты в общежитиях, а тем, у кого есть дети — социальную стипендию по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

В настоящее время, по словам депутатов, в стране нет государственных мер поддержки студенческих семей, поэтому партийцы предлагают предоставлять молодоженам приоритетное право совместного проживания в общежитии.

Если законопроект примут, он вступит в силу уже с 1 июля текущего года, пишет ТАСС (18+).

образование