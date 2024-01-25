Молодые, яркие, креативные: студенты Башкирии отмечают Татьянин день

«Я не был студентом, а являлся курсантом Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Татьянин день мы не отмечали, так как у курсантов это обычный будний распорядок и занятость: учебный процесс, самоподготовка, построения, дневные и суточные наряды. Тем не менее для меня курсантские годы — одни из лучших моментов молодости. В вузе мы взрослеем, становимся образованнее и умнее. Здесь мы учились не попадать в трудные ситуации, а если попал, то учились и выкручиваться из них. В академии я приобрел надежных друзей, с которыми крепко общаюсь и сегодня. Мои сокурсники сегодня с честью выполняют медицинский и гражданский долг, спасают жизни людей. Но общие традиции и у курсантов, и у студентов есть. С зачетной книжкой курсанты во время сессии также кричат “Халява, приходи”!. Но на “шару” надеяться нельзя, так что мы свои предметы учили от корки до корки. Всем студентам хочу сказать — учитесь прилежно, берите знаний больше, чем задают. Знаю по себе, пригодится», — дал он совет сегодняшним студентам.