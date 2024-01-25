Молодые, яркие, креативные: студенты Башкирии отмечают Татьянин день

По данным Башстата, в 2023—2024 учебном году в вузах Башкирии обучаются 105 тысяч студентов. По сравнению с прошлым учебным годом их численность увеличилась на 6%.
Специалистов с высшим образованием в Башкирии готовят девять вузов: семь государственных, два негосударственных, а также 17 филиалов вузов.
Одним из первых с Днём российского студенчества молодежь республики поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Студенческие годы — это удивительное время поиска и открытия новых горизонтов. Ваши идеи, энергия, стремление изменить мир к лучшему способствуют дальнейшему движению вперед. Молодежь активно проявляет себя в научных разработках и инновационных проектах, участвует в программах академической мобильности, волонтерском движении, успешно реализует свои стартапы, амбициозные проекты, выигрывает гранты, побеждает в профессиональных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Национальный проект “Наука и университеты” предоставляет новые возможности для самореализации и развития талантов. Скоро откроет двери первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра», — напомнил Глава республики.
Своими воспоминаниями об учебе в Военно-медицинской академии поделился и руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин.
«Я не был студентом, а являлся курсантом Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Татьянин день мы не отмечали, так как у курсантов это обычный будний распорядок и занятость: учебный процесс, самоподготовка, построения, дневные и суточные наряды. Тем не менее для меня курсантские годы — одни из лучших моментов молодости. В вузе мы взрослеем, становимся образованнее и умнее. Здесь мы учились не попадать в трудные ситуации, а если попал, то учились и выкручиваться из них. В академии я приобрел надежных друзей, с которыми крепко общаюсь и сегодня. Мои сокурсники сегодня с честью выполняют медицинский и гражданский долг, спасают жизни людей. Но общие традиции и у курсантов, и у студентов есть. С зачетной книжкой курсанты во время сессии также кричат “Халява, приходи”!. Но на “шару” надеяться нельзя, так что мы свои предметы учили от корки до корки. Всем студентам хочу сказать — учитесь прилежно, берите знаний больше, чем задают. Знаю по себе, пригодится», — дал он совет сегодняшним студентам.
С праздником всех студентов поздравил и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
«Достижения целей, новых побед, успехов и везения! У вас все впереди!» — пожелал он всем учащимся вузов.
Добрые слова в адрес курсантов ведомственных вузов направило и МЧС России.
«В вузах МЧС России проходят обучение около 20 тысяч человек. Из них более 4,7 тысячи курсантов и порядка 4 тысяч студентов очного обучения. Знания и образование — это основа будущих профессиональных успехов. Именно во время учебы перед студентами открывается много возможностей и реализуются смелые планы. Подготовка в наших вузах способствует формированию жизненной позиции и ценностных ориентиров, воспитанию патриотизма и любви к Родине. Трудолюбие и упорство станут залогом профессионализма, успешной карьеры и достижения в дальнейшем самых неоспоримых высот», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.
Наставник будущих медиков, главврач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева поздравила всех студентов с праздником и пожелала им не останавливаться на достигнутом.
«Все поколения никогда не забывают 25 января. В этот день все празднуют День студента! Студенчество — увлекательная жизненная пора, когда молодые люди строят свое будущее, учатся, открывают новые горизонты и заводят новых друзей. Каждый шаг в учебе — это важная инвестиция в будущее. Учитесь, дружите, любите, ищите новые увлечения и наслаждайтесь каждым моментом жизни. Это замечательное время пролетит быстро, но оно навсегда останется в памяти, как самое яркое воспоминание в жизни. У нас в кардиоцентре работают 4 кафедры БГМУ, где обучаются молодые и талантливые студенты и ординаторы. В настоящее время в кардиоцентре проходят практику студенты БГМУ 2 курса. Им и многим другим студентам я желаю вдохновения, удачи и неизмеримого успеха в вашем образовательном путешествии! Преодолевайте все трудности и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Будьте здоровы!» — направила студентам она свои напутствия.
Добавим, что ко Дню российского студенчества 1 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» пройдет знаковое событие — студенческий форум #Дома. Форум откроет свои двери для студентов вузов, обучающихся в различных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Оренбург, Самара и многих других.
В рамках форума предусмотрены разнообразные встречи с кадровыми службами организаций и предприятий республики. Опытные HR проведут мастер-класс по поиску работы и стажировке в крупных предприятиях республики. Также запланирована стратегическая сессия по формированию землячеств в вузах. Завершат форум «Встречи без галстуков», где студенты смогут пообщаться с интересными политиками, кинорежиссерами, певцами и блогерами, задавая свои вопросы.
Также запланирована культурная программа с участием популярных артистов Башкирии. Это станет ярким завершением дня, наполненного обучением, обменом опытом и возможностью погрузиться в атмосферу творчества.
Поддержка студентов в Башкирии
Студенты — это особая социальная категория, которая требует особенного внимания и поддержки со стороны государства, в том числе и финансовой. Сегодня в Башкирии студенты могут получать несколько видов стипендий: государственную академическую, социальную и множество специальных за достижения в учебе, науке, спорте, общественной деятельности и творчестве.
Одним из видов таких поощрений для студентов стала стипендия Главы Башкирии. Претендентами на стипендию Главы РБ могут стать студенты очной формы обучения со второго курса и выше, а также аспиранты, добившиеся высоких результатов в учебной и научной деятельности.
Кандидаты на получение стипендии по ходатайству стипендиальной комиссии факультета, института, колледжа подают заявку на участие в конкурсе ежегодно в июне.
В 2023 году сумма ежемесячной стипендии Главы республики аспирантам составила 8,05 тыс. рублей, студентам вузов — 6 тыс. рублей, студентам ссузов — 4,9 тыс. рублей.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с мая 2022 года в Башкирии увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности студентов до 235.
В частности, выросло количество стипендий для студентов ссузов — если в 2021 году их было 107, то в 2022-м — уже 150.
Добавим, что в Башкирии ежегодно вручается 100 ежемесячных стипендий Главы республики размером в 3 тыс. рублей и для особо одарённых школьников. Также школьники, которые написали ЕГЭ на 100 баллов и решили остаться учиться в республике, могут получить 100 тысяч рублей. Деньги они получат сразу после поступления или в ходе обучения.
«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы с каждым годом все больше наших ребят могли получать высшее образование бесплатно. И у нас это получается. Продолжаем усиливать высшую школу, и сегодня наши вузы конкурируют с крупнейшими столичными. Университеты Башкортостана стали участником федеральной программы “Приоритет-2030”. Мы растим лидеров науки — наши студенты активно внедряют инновационные идеи в промышленность. А еще мы финансово поощряем талантливую молодежь. Наши университеты предусмотрели повышенную стипендию ребятам — победителям олимпиад и тем, у кого высокий балл ЕГЭ», — писал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Отличники, молодые ученые, а также студенты, принимающие активное участие в спортивной, творческой и общественной деятельности учебного заведения, могут претендовать не только на повышенные стипендии. Таких студентов поощряют многие: и президент, и министерство образования, региональные власти и сам вуз, и предприятия. У каждой стипендии свои требования, но для всех нужно иметь реальные достижения.
К примеру, УУНиТ дополнительно к академической стипендии, в течение первого семестра ежемесячно выплачивает до 80 тыс. рублей первокурсникам — победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и по 50 тыс. рублей — победителям и призерам олимпиад школьников.
Такие же программы стимулирования студентов-первокурсников работают в других вузах республики.
Кстати, если человек учится на платной основе, он тоже может участвовать в различных конкурсах на получение именных стипендий. Например, при высоких результатах в учебной деятельности, участии в различных конференциях, олимпиадах, форумах, слетах, творческих фестивалях.
Для студентов в Башкирии предусмотрены и некоторые льготы. Так, ежегодно с 1 сентября студенты-очники могут приобретать билеты на пригородные электрички с 50-процентной скидкой. Льгота действует только на территории Башкирии.
Для покупки льготного билета студентам необходим студенческий билет.
Также в республике предусмотрены меры социальной поддержки для студентов из семей участников СВО — это бесплатное горячее питание, обеспечение сертификатом на обучение, освобождение от платы за общежитие для студентов ссузов. Для учащихся высших учебных заведений — это перевод с коммерческой формы обучения на бюджетную, бесплатное проживание в общежитиях вузов, оказание материальной поддержки для обучающихся по очной форме обучения.
ВАЖНО! Родителям-пенсионерам, если их ребенок — студент и не работает, положена повышенная фиксированная выплата. Выплаты назначаются к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Повышенная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
Доплата составит (если родитель не работает):
за одного — 2522,44 ₽,
за двух — 5044,89 ₽,
за трех — 7567,33 ₽