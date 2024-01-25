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Популяция медведя в Красноярском крае превышена более чем в три раза

В настоящее время на территории Красноярского края обитает порядка 30 тысяч бурых медведей.

Эта цифра превышает оптимальное количество особей этого хищника более чем в три раза, сообщил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко.

«Оптимальная численность медведя для края — 9 тыcяч животных. Сегодня у нас официальная цифра [популяции] порядка 30 тысяч. Популяция превышена более чем в три раза», — цитирует ученого ТАСС.

По словам Савченко, из-за роста популяции медведи начинают выходить и к людям:

«Для медведя характерной средой обитания является темнохвойная тайга, но из-за роста популяции увеличивается и среда обитания. Слабые и молодые медведи вытесняются с коренных участков взрослыми особями, уходят в подтаежные места и лесостепи и выходят к людям».

Напомним, осенью 2023 года медведи приходили в том числе и в Красноярск. Из-за неоднократного появления их на улицах в разных районах краевого центра вводился режим повышенной готовности.

флора и фауна