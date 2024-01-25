В Комтрансе напомнили об изменении режима работы «Балтийской»

Об ограничении режима работы комитет оповещал в течение всего прошлого месяца. С конца декабря вестибюль станции начали закрывать на вход по утрам — с 08:10 до 09:20. Также вход ограничивали по вечерам — с 17:00 до 19:00. Как отмечали в комитете, время работы вестибюля в вечерние часы может изменяться в зависимости от пассажиропотока.