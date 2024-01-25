В Калининградской области займутся реформой системы поддержки многодетных семей

Среди изменений, в частности, — отмена требования к величине среднедушевого дохода и критериев нуждаемости при оформлении ряда областных выплат и пособий. Это поручение высказал губернатор Антон Алиханов в ходе прямого эфира 23 января.
В Калининградской области будут сохранены и усовершенствованы действующие меры поддержки для многодетных семей, показавшие свою эффективность: ежемесячная денежная выплата, региональный материнский капитал, выплата на подготовку к школе ребенка, компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, субсидия и компенсации расходов на газификацию частного дома, льготы в рамках проекта «Калининград — большая семья», предоставление земельных участков нуждающимся семьям.
Отметим, указ президента РФ на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет социальные гарантии для них. Согласно документу, многодетной в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.
Мерами социальной поддержки может пользоваться семья, в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Это право сохраняется за семьей до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он учится очно.