В Калининградской области займутся реформой системы поддержки многодетных семей

В Калининградской области будут сохранены и усовершенствованы действующие меры поддержки для многодетных семей, показавшие свою эффективность: ежемесячная денежная выплата, региональный материнский капитал, выплата на подготовку к школе ребенка, компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, субсидия и компенсации расходов на газификацию частного дома, льготы в рамках проекта «Калининград — большая семья», предоставление земельных участков нуждающимся семьям.