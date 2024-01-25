В Башкирии предложили увеличить число уроков физкультуры в школе

После доклада уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной депутат отметил, что «дети теряют здоровье в том числе в школьные годы, и уроки физкультуры как профилактика здоровья играли бы большую роль» и поинтересовался, можно ли рассчитывать на содействие детского омбудсмена в этом вопросе.



Госпожа Панчихина, «как бывший учитель физкультуры» заявила, что одного часа физкультуры в неделю мало, поскольку детям «нужно направить куда-то энергию». Она предложила провести мониторинг школ.



«Более всего меня волнует, что иногда нет спортивных залов для третьего часа», — заявила Ольга Панчихина, пояснив, что, когда два класса занимаются в одном зале, возникают проблемы с точки зрения СанПиНов. «Я за то, чтобы ребята занимались физкультурой массово. Спорт, физкультура — это профилактика. Это вовлечение детей, это участие в их полезной занятости», — отметила при этом детский омбудсмен.