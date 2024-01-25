За неделю на кузбасских шахтах предотвратили 10 серьёзных аварий

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщает, что с 18 по 24 января на кузбасских шахтах предотвратили 10 серьёзных аварий. В шести случаях они могли бы унесли жизни многих людей.
Так, приостановили проведение два конвейерных штрека и один вентиляционный на «Шахте им. С. Д. Тихова» за нарушение в системе аэрогазового контроля и превышение метана. На трёх шахтах СУЭК приостановили доставку (монорельсовую дорогу эксплуатировали с нарушениями), выемку угля в одной лаве (там не соблюдали техтребования, не проводили обеспыливание атмосферы и использовали ленточный конвейер с нарушением требований).
Выемку угля в одной лаве приостановили за те же нарушения и даже больше на шахте «Костромовская». Также нельзя бурить дегазационные скважины в горных выработках шахты «Алардинская» (были нарушены требования промышленной безопасности). На этой же шахте запретили использовать подвесной дизель-гидравлический локомотив.
На 30 суток приостановили проведение вентиляционного штрека шахты «Ерунаковская-VIII» за несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, пылевзрывоопасное её состояние и эксплуатация ленточного конвейера с нарушением промбезопасности.