За неделю на кузбасских шахтах предотвратили 10 серьёзных аварий

Так, приостановили проведение два конвейерных штрека и один вентиляционный на «Шахте им. С. Д. Тихова» за нарушение в системе аэрогазового контроля и превышение метана. На трёх шахтах СУЭК приостановили доставку (монорельсовую дорогу эксплуатировали с нарушениями), выемку угля в одной лаве (там не соблюдали техтребования, не проводили обеспыливание атмосферы и использовали ленточный конвейер с нарушением требований).