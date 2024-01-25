Песков ответил на слова Зеленского о расследовании аварии Ил-76
Пресс-секретарь президента РФ, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.
Посольство: банки вытесняют россиян с Кипра по поручению США
В российской дипмиссии отметили, что наличия паспорта РФ достаточно для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании кредитным организациям.
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31», которая находится в разработке.
Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд
У 47% промышленных предприятий не хватает работников, показал январский опрос Института Гайдара.
Александр Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд
«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпели поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Главные новости 25 января
Песков ответил на слова Зеленского о расследовании аварии Ил-76