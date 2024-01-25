Главные новости 25 января

Песков ответил на слова Зеленского о расследовании аварии Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.



Посольство: банки вытесняют россиян с Кипра по поручению США

В российской дипмиссии отметили, что наличия паспорта РФ достаточно для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании кредитным организациям.



КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31», которая находится в разработке.



Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд

У 47% промышленных предприятий не хватает работников, показал январский опрос Института Гайдара.



Александр Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпели поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).