«Нижегородэлектротранс» получил первые 74 электробуса. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Сейчас электробусы оформляют в ГИБДД и передают их хозяйственное ведения перевозчика. Параллельно дополнительно проверяют эксплуатационные свойства транспорта.
Дата выхода электробусов на маршруты пока неизвестна. Ее сообщат дополнительно.
Напомним, на прошлой неделе электробусы «МиНиН» решили отправить на доработку после обкатки. Мера необходима для доработки характеристик электробусов и повышения уровня комфорта пассажиров. Кроме того, учитываются климатические обстоятельства и параллельная подготовка парка к эксплуатации.
Электробус «МиНиН» презентовали 22 ноября в рамках визита в Нижегородскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Новому виду транспорта не нужны провода, так как он приводится в действие электрической установкой. Время зарядки — пять часов. Развивая скорость до 75 км/ч, электробус может проехать на одном заряде до 250 км с учётом рельефа трасс.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде электробусы выйдут на 11 маршрутов. Предварительно, на дороги города выйдут 120 электробусов.