«Нижегородэлектротранс» получил первые 74 электробуса

Электробус «МиНиН» презентовали 22 ноября в рамках визита в Нижегородскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Новому виду транспорта не нужны провода, так как он приводится в действие электрической установкой. Время зарядки — пять часов. Развивая скорость до 75 км/ч, электробус может проехать на одном заряде до 250 км с учётом рельефа трасс.