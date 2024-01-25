В Челябинской области мигрантам вручили повестки в военкомат

— Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на рынке и в кондитерском цеху в посёлке Красное Поле, — рассказали в областном главке. — Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.