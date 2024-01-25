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В Челябинской области мигрантам вручили повестки в военкомат

В Сосновском районе нескольким мигрантам вручили повестки в военкомат. Их получили иностранцы, которые приобрели российское гражданство и подлежат постановке на воинский учёт. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Источник: соцсети

— Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на рынке и в кондитерском цеху в посёлке Красное Поле, — рассказали в областном главке. — Вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.

В ходе рейда правоохранители пресекли шесть административных правонарушений в сфере миграции. Одного иностранца по решению суда принудительно выдворят из России.

Напомним, ранее в Челябинске мигранта лишили гражданства РФ за неявку в военкомат.