В Красноярске опровергли планы по расширению дороги к району, где живёт мэр

Отметим, что ранее на карте улично-дорожной сети был особо выделен участок улицы Маерчака от пр. Котельникова до коттеджного посёлка Славянский, где проживает глава города. Однако на карте указана не новая граница дороги, а граница формируемого участка. Поэтому информация о расширении Маерчака не соответствует действительности.