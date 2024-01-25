В Красноярске опровергли планы по расширению дороги к району, где живёт мэр

В мэрии Красноярска сказали, что не планируется расширения дороги к микрорайону, где живёт глава города. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на администрацию.
«Проектом межевания, который вынесен на публичные слушания, под дорожным объектом формируется земельный участок. Это необходимо для приведения документации в соответствие с требованиями к ней и дальнейшего обслуживания дороги», — приводит издание слова представителей администрации.
Отметим, что ранее на карте улично-дорожной сети был особо выделен участок улицы Маерчака от пр. Котельникова до коттеджного посёлка Славянский, где проживает глава города. Однако на карте указана не новая граница дороги, а граница формируемого участка. Поэтому информация о расширении Маерчака не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что проезд по Коммунальному мосту в Красноярске предложили сделать платным.