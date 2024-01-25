Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в конце недели

По информации синоптиков, ночью 26 января будет минус 18−23, на юге — до 13, при прояснении — до 28 мороза; ночью 27 января ожидается минус 20−25, на севере — до 15 градусов; ночью 28 января прогнозируется минус 18−23, на северо-западе — до минус 13 градусов.