Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в конце недели

По информации синоптиков, ночью 26 января будет минус 18−23, на юге — до 13, при прояснении — до 28 мороза; ночью 27 января ожидается минус 20−25, на севере — до 15 градусов; ночью 28 января прогнозируется минус 18−23, на северо-западе — до минус 13 градусов.
Днем в пятницу будет минус 8−13, субботу и воскресенье — минус 6−11, только 28 января на юге возможно понижение температуры воздуха до минус 16 градусов.
В ближайшие трое суток без существенных осадков, ветер завтра западной четверти 2−7 м/с, в выходные — неустойчивый 1−6 м/с.
В Челябинске ночью 26 января минус 20−22, 27 января — 22−24, 28 января — 19−21. Днем в пятницу и субботу ожидается минус 9−11, воскресенье — 8−10 градусов.
До 20 часов 26 января действует предупреждение о смоге (НМУ первой степени) в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске.