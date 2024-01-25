В Свердловскую область придут снегопады

— Над Уралом расположится высотная ложбина, связанная со смещающимся из Казахстана в Зауралье высотным циклоном. Увеличится облачность, дневной прогрев уже не прогнозируется столь значительным, — рассказал в своем Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.