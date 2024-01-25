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В Свердловскую область придут снегопады

Осадки придут в регион 25 января.
Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 88% 763 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

На Средний Урал вернутся морозы и снегопады. Над территорией региона идет активная циркуляция воздушных масс. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По прогнозам синоптиков, 25 января пасмурная погода вернется в область, а в некоторых частях региона пройдут снегопады.

— Над Уралом расположится высотная ложбина, связанная со смещающимся из Казахстана в Зауралье высотным циклоном. Увеличится облачность, дневной прогрев уже не прогнозируется столь значительным, — рассказал в своем Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

Днем 25 января в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до −7 градусов. Ночью будет −14..-16 градусов.

— Температура воздуха в Свердловской области 25 января: ночью от −10…-15 на севере до −20…-25 на юге и юго-востоке; днем −7…-12, — сообщают синоптики.