В Свердловскую область придут снегопады

На Средний Урал вернутся морозы и снегопады. Над территорией региона идет активная циркуляция воздушных масс. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
По прогнозам синоптиков, 25 января пасмурная погода вернется в область, а в некоторых частях региона пройдут снегопады.
— Над Уралом расположится высотная ложбина, связанная со смещающимся из Казахстана в Зауралье высотным циклоном. Увеличится облачность, дневной прогрев уже не прогнозируется столь значительным, — рассказал в своем Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Днем 25 января в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до −7 градусов. Ночью будет −14..-16 градусов.
— Температура воздуха в Свердловской области 25 января: ночью от −10…-15 на севере до −20…-25 на юге и юго-востоке; днем −7…-12, — сообщают синоптики.