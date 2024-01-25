Ростовская область продолжит закупку автобусов и электробусов

— Стоимость проекта — 61 млрд рублей, и на сегодня он самый крупный в России. Задействовано огромное количество организаций, предприятий, заводов. Обращаюсь ко всем, кто задействован в этом проекте: никаких бюрократических проволочек в его воплощении быть не может! Нужно работать быстро, исполнять свои задачи, чтобы на федеральном уровне системно решать вопросы финансирования, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.