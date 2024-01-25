Ростовская область продолжит закупку автобусов и электробусов

В 2024 году Ростовской областью уже отправлены заявки в федеральное правительство на приобретение более 100 автобусов и 75 электробусов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— По данным министерства транспорта области, закупка может пройти во втором полугодии. Помимо электробусов, будет приобретено и 30 зарядных станций для них, — говорится в сообщении.
В 2023 году приобретено 40 электробусов и 14 зарядных станций. Администрации Ростова-на-Дону, Волгодонска и Таганрога их приняли. Выпуск на маршруты планируется не позднее 15 февраля.
До конца 2028 года предполагается реконструкция и строительство 119 километров одиночного трамвайного пути, 21 тяговой подстанции, двух трамвайных депо, закупка 76 новых трехсекционных трамваев и модернизация 30 существующих односекционных трамваев.
— Стоимость проекта — 61 млрд рублей, и на сегодня он самый крупный в России. Задействовано огромное количество организаций, предприятий, заводов. Обращаюсь ко всем, кто задействован в этом проекте: никаких бюрократических проволочек в его воплощении быть не может! Нужно работать быстро, исполнять свои задачи, чтобы на федеральном уровне системно решать вопросы финансирования, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.