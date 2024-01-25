Новокузнецкому театру кукол присвоят звание Владимира Машкова

«Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру “Сказ” реконструированное здание бывшего кинотеатра. Это способствует развитию культуры Кузбасса и помогает молодёжи раскрыть свой творческий потенциал», — сказал Сергей Цивилев.