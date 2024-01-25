Новокузнецкому театру кукол присвоят звание Владимира Машкова

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» назовут в честь народного артиста России и Почётного гражданина города Владимира Машкова. В театре режиссёром работала его мама Наталья Ивановна, а отец Лев Петрович служил артистом.
«Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру “Сказ” реконструированное здание бывшего кинотеатра. Это способствует развитию культуры Кузбасса и помогает молодёжи раскрыть свой творческий потенциал», — сказал Сергей Цивилев.
Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. Сейчас он размещается в кинотеатре «Коммунар», который реконструировали в 2022 году. На спектакли с применением 3D-технологий приезжают смотреть со всего Кузбасса.
Также губернатор поддержал идею присвоить имя заслуженного артиста России, Почётного гражданина Кемеровской области Андрея Панина Кемеровскому институту культуры.