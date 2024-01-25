Желтый уровень опасности из-за гололедицы и порывистого ветра объявлен в Беларуси на 25 января

В течение дня прогнозируется облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, а по юго-западу — до 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −1 до +5 °С.
МЧС напоминает, что в сложившихся погодных условиях обостряются такие факторы опасности, как увеличение числа коммунальных аварий, обрывы линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение и повреждение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП и повышение риска травматизма.