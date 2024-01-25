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Желтый уровень опасности из-за гололедицы и порывистого ветра объявлен в Беларуси на 25 января

В Беларуси на 25 января объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем по большей части страны ожидается налипание мокрого снега, а в отдельных районах по юго-западу — усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 88% 763 мм рт. ст. +12°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

В течение дня прогнозируется облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, а по юго-западу — до 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −1 до +5 °С.

МЧС напоминает, что в сложившихся погодных условиях обостряются такие факторы опасности, как увеличение числа коммунальных аварий, обрывы линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение и повреждение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП и повышение риска травматизма.